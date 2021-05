Ronaldo e Ibrahimovic, scontro tra titani. Che in Juve-Milan è un altro corso e ricorso storico: da sempre, gli attaccanti stratosferici dei due club hanno attirato l'attenzione e le luci di una gara intrisa di racconto e meraviglia. Come scrive Gazzetta, però, non ci sono solo distanze tra loro: "Cristiano e Zlatan si assomigliano in tante cose, a cominciare dall’eternità (75 anni in due), dalla poderosa considerazione di sé e dal passaggio a Sanremo. CR7 segna e festeggia per conto suo con il siuuu; Ibra allarga le braccia e le riempie di compagni, campanile tra i tetti; CR7 dà coraggio ai compagni, Ibra li fa crescere con le urla e l’esempio; CR7 è il primo in A per gol fatti e l’ultimo per aggressione a un avversario con la palla, Ibra è più immerso nel gioco della squadra; CR7 ha vinto 5 Champions e 5 Palloni d’oro, Ibra ha fatto segnare 11 gol a Nocerino; CR7 non sa se resta, Ibra resterà. È anche la loro notte. Notte da Champions o di guai".