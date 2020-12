Marco Bucciantini ha dedicato un editoriale su La Gazzetta dello Sport al momento vissuto da Paulo Dybala. Questo un estratto: "Per farla un po’ moralista, Dybala è vittima di tempi veloci che non sanno trattenere, nel fast food tutto si consuma, niente si assapora e sempre altro si vuole. Se gioca bene, viene paragonato a Messi in un raffronto umiliante. Se gioca male è fuori ruolo. Passa la bellezza e bisognerebbe soltanto riconoscerla e raccontare per quella che è: anche effimera. Ronaldo gli ha tolto il ruolo “emotivo” nella squadra, Morata per conseguenza gli ha tolto il posto ma un talento sotterrato è un talento perduto e gli allenatori esistono apposta per dissotterrare i tesori".