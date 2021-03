Il giornalista Paolo Condò, nel suo editoriale per La Repubblica, è intervenuto sul tema dei calci di punizione tirati da Cristiano Ronaldo: "Una curiosità che probabilmente resterà tale è cosa pensi Cristiano Ronaldo - e cosa i suoi compagni, e cosa Andrea Pirlo - nel momento in cui l’arbitro fischia una punizione per la Juve nei dintorni dell’area avversaria. Nei suoi tre anni italiani il portoghese ne ha tirate 72 realizzandone una; in termini percentuali, quando va a calciare le possibilità che vada a segno sono l’1.39%. Eppure non c’è tiro franco che non gli appartenga, situazione grottesca per un simile fuoriclasse - che non ha certo bisogno di dimostrare la sua bravura in un fondamentale chiaramente perduto - e ormai anche per chi la Juve deve gestire. Vien da pensare che nel suo contratto ci sia una clausola specifica, perché non è possibile che in tre anni nessuno glielo abbia fatto notare."