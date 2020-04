Ronaldo continua la sua quarantena in Portogallo, tra relax e allenamenti. L'attaccante della Juventus si è trasferito da Funchal a Cinical, in una villa con cinque camere da letto, una sala giochi, piscina e giardino enorme. In più nei giorni scorsi ha fatto una sgambata nello stadio di Madeira che è stato riaperto solo per lui.- Ronaldo vuole farsi trovare pronto per la ripresa della stagione, intanto intorno a lui circolano voci su un suo possibile ritorno a Madrid. Prima l'amico di sempre Aguirre aveva parlato della nostalgia madrilena di Cristiano, poi il compagno di squadra in nazionale Josè Fonte ha spaventato i tifosi della Juve ( QUI le sue parole). Ronaldo ama Madrid, la Juve però non ha nessuna intenzione di venderlo: i bianconeri hanno finito di pagare i 100 milioni per il cartellino del giocatore come ha riportato Calciomercato.com, al 30 giugno 2020 Cristiano a bilancio peserà ancora 60 milioni, ma i bianconeri non vogliono privarsi del fenomeno portoghese.