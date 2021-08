"Breve storia triste:, che ha sperato a lungo di andare al PSG, ha il morale sotto i tacchi a va a farsi visitare. Il dottore gli dice: 'Dica trenta'". Ecco il tweet di Paolo Ziliani, che oggi ha scelto di andare a pizzicare Cristiano Ronaldo e la sua estate turbolenta. I bianconeri non hanno mai avuto intenzione di cedere il giocatore, semplicemente perché non ci sono mai state le basi per concretizzare l'addio.