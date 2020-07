Maurizio Sarri via, Mauricio Pochettino a Torino. Ma Cristiano Ronaldo non gradisce. A svelarlo è Don Balon, che spiega come il portoghese non sia convinto a pieno dell'operato del tecnico argentino, privo di quel gene vincente di cui la Juventus e CR7 hanno bisogno. Il fenomeno bianconero sa che la sua carriera sta volgendo al termine e vuole vincere titoli, non solo giocare bene. E così mette la Juve di fronte una grande decisione: confermare Sarri, che pur non convince al 100%, o scegliere Pochettino, anche a rischio di far innervosire il proprio uomo-copertina. Ronaldo potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di andarsene, specie se la sua richiesta per un allenatore vincitore non venisse ascoltata.