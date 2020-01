Cristiano Ronaldo ha già scritto la storia. Certo, non basta né a lui ne alla Juventus che assieme vogliono riuscire ad alzare la Champions League. Come riporta Tuttosport, però, il campione portoghese ha già scritto una piccola pagina della storia bianconera. Dal dopoguerra ad oggi, infatti, solo un calciatore aveva una media gol migliore di lui dopo un anno e mezzo passato in bianconero. Si tratta di Ferenc Hirzer, capace di segnare 50 gol in 43 partite tra il 1925 e il 1927. Allora l'avvocato Gianni Agnelli aveva soli cinque anni e quell'Hirzer divenne il suo primo idolo. MEDIA DA PAURA - Con i tre gol segnati al Cagliari Ronaldo è arrivato a quota 43 gol in 65 partite, una media di 0,66 gol a partita. Ronaldo ha eguagliato John Hansen che nella sua avventura alla Juve tra gli anni '40 e '50 segnò 124 gol in 187 partite e Omar Sivori, capace di firmare 167 gol in 253 partite con la maglia bianconera. CR7 può ancora migliorare i record di queste due leggende bianconere che durante la loro permanenza alla Juve hanno raggiunto la stessa media gol attuale di Cristiano Ronaldo. La storia tra Cris e la Vecchia Signora è ancora tutta da scrivere, intanto CR7 ha scritto una piccola parte del libro dei record bianconeri.