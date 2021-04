Messo alle spalle l'episodio relativo alla maglia lanciata a terra dopo la vittoria contro il Genoa, Cristiano Ronaldo è tornato al centro del mercato. In Spagna sono convinti che il Real Madrid - che ha appena rieletto Florentino Perez come presidente - possa fare un tentativo per riportarlo in Blanco, e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il portoghese ha confidato agli amici di valutare ipotesi alternative al quarto anno in bianconero.