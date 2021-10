Altri guai per. L'ex attaccante della Juventus ha ricevuto una notifica per rimuovere un campo da tennis e una piccola depandance dalla sua villa a Geres, in Portogallo. Era già successo a Lisbona, dove non era stato condonato il terrazzo dell'attico - nuovissimo - che è la dimora ufficiale di CR7. Tibo, sindaco di Geres, ha commentato così: "Cristiano Ronaldo ci ha presentato un progetto per l'approvazione dell'abitazione e ha finito per costruire una proprietà conforme al progetto ma ha costruito anche al di fuori dell'area consentita e, sebbene non sia significativo, è illegale".