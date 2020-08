L'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione è una immensa delusione per tutta la società e tutta la squadra, Cristiano Ronaldo in testa. Ieri ha preso tutti per mano, si è messo in proprio e per poco non la vince da solo. Il problema è che ancora una voltaLo scudetto non può essere abbastanza se esci agli ottavi col Lione e dopo il fischio finale di ieri CR7 ha preso dritto la via dello spogliatoio togliendosi la maglia e sembrando più nervoso che mai.In questi giorni dalla Francia sono arrivate voci pesanti sul futuro del portoghese che però ieri è stato confermato a gran voce da Andrea Agnelli: "​Cristiano sarà un pilastro della prossima Juve. Il racconto del giornalista in questione mmi risulta essere ripreso da un'intervista di qualche mese fa, poi è stato pubblicato prima della gara con i francesi. Sono malizie che avete voi giornalisti, far riemergere nei momenti opportuni certi dettagli". Di certo però la delusione di Ronaldo e di tutto il suo clan è altissima. Dopo la partita la sorella Elma ha scritto sui social: "Sei il migliore e non puoi fare tutto da solo". Già dopo la finale di Coppa Italia persa con il Napoli la sorella del portoghese lo aveva difeso sempre a mezzo social attaccando Maurizio Sarri. Ora la Juve deve voltare pagina e costruire una squadra che sia in grado di essere all'altezza del suo campione