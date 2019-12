Doppietta e sorriso ritrovato per Cristiano Ronaldo, che nel post partita ha commentato la vittoria contro l'Udinese: 'Era importante vincere e continuare a lottare - ha detto a Sky Sport - Forse potevamo raccogliere qualcosa in più, ma siamo contenti di come è andata la partita. Abbiamo giocato molto bene ed è così che dobbiamo continuare. Con fiducia. Non importa la prestazione individuale, è più importante quella collettiva. Se il tridente si potrebbe vedere anche contro avversarie importanti? Credo di sì. Vediamo cosa succederà stasera tra Fiorentina e Inter".