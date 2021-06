Altro giro, altri gol. Cristiano Ronaldo, timbrando doppiamente il cartellino in Francia-Portogallo agli Europei, oltre a raggiungere l'iraniano Ali Daei come gol totali segnati con la propria nazionale, ha portato a quota 783 il bilancino dei gol complessivi segnati in tutta la carriera. Adesso il primato all-time dell'austro-cecoslovacco Josef Bican è distante "solo" 22 reti. Il fuoriclasse portoghese della Juventus è sempre più miglior marcatore nella storia degli Europei, peraltro, con 14 gol in tutto. La corsa verso la storia di tutti i tempi continua imperterrita.