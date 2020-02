Cristiano Ronaldo fa un gol da fenomeno, con una percussione centrale partita da metàcampo dopo uno scambio con Bentancur e conclusa nell'area di rigore con un destro incrociato che batte il portiere. Un gol che per la Juventus si è rivelato però inutile perché la squadra di Maurizio Sarri cade a Verona e perde 2-1 dopo essere stata in vantaggio. Protagonista della gara il var che prima annulla un gol per fuorigioco al Verona e poi concede il rigore per mani di Bonucci in area. Dal dishcetto va Pazzini che decide la gara. Ecco gli highlights.