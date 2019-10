Serviva un gol soltanto, ed eccolo qui.nella gara tra Ucraina e Portogallo. L'aspettava da tempo e l'ha trovata quasi all'improvviso, mentre i lusitani provavano un forcing costante per recuperare il doppio svantaggio dalla squadra di Shevchenko.Sono allora 700, i gol siglati finora da Ronaldo nell'arco della sua carriera. Ed è simbolico che arrivi proprio con la maglia del suo Portogallo, portato alla vittoria dell'Europeo appena tre anni fa. Cristiano entra nuovamente nella storia, e lo fa come sempre dalla porta principale. Il tutto in appena 974 partite disputate.