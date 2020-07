Ventitré gol in 18 partite. Tanti ne ha messi a segno Cristiano Ronaldo nelle ultime uscite in Serie A. Numeri pazzeschi che diventano ancor più clamorosi se si nota come il portoghese sia andato in gol in ogni partita giocata dal 1 dicembre ad oggi. Ne ha saltate solo una (non convocato con il Brescia), poi ha segnato in tutte tranne una: quella con l'Inter all'Allianz e vinta 2-0 dai bianconeri grazie alle reti di Paulo Dybala e Aaron Ramsey.