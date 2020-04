Los comentaristas deportivos llamando Custodio a Cristiano Ronaldo en su debut. Posiblemente sea lo mas random que haya visto en mucho tiempo pic.twitter.com/8IPJjNhVFU — Icärus (@icarux_) April 19, 2020

. Un dribbling sul portiere, e poi un pallonetto vincente, nonostante la posizione decentrata rispetto alla porta. Una rete clamorosa, segnata da un giovanissimo che, già allora, prometteva bene. Il tutto in un’amichevole estiva, giocata dalla squadra lusitana contro il Betis.Un doppio errore, sia alla voce che per la regia, che evidentemente non conoscevano ancora bene quella che sarebbe divenuto un'icona del calcio mondiale. Il video, che vi mostriamo, è diventato virale sul web, con commenti impazziti da tifosi e appassionati.