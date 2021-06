Con la doppietta segnata ieri in Portogallo-Ungheria, Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore nella storia degli Europei, superando un altro mostro sacro della Juventus come Michel Platini (11 gol totali di Ronaldo contro i 9 di Platini, anche se c'è da dire che Le Roi Michel riuscì nell'impresa di segnarli tutti in una sola edizione del torneo!).

Anche la Serie A ha voluto fare i complimento al fuoriclasse portoghese per il suo primato, con questo tweet in cui si usa anche l'emoji della capra, ossia del GOAT (il più grande di sempre):