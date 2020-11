3









Cristiano Ronaldo torna e decide, come sempre. Il fenomeno portoghese ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della Juventus per 4-1 contro lo Spezia, in cui ha segnato una doppietta: “Sono molto contento, finalmente sono tornato a giocare a calcio che è la cosa che mi piace di più. Durante i 18 giorni fermo non avevo sintomi, ero asintomatico e sono tornato come sempre”



SUL CAMPIONATO – “Spero che sia il cambio giusto per una stagione importante, il campionato è equilibrato, ci sono molte squadre forti”



SULLA POLEMICA – “Cristiano is back, è la cosa più importante”