L'oro di Allegri. Così La Gazzetta dello Sport in edicola definisce Nicolò, passato "da panchinaro a certezza". Il centrocampista ora segna e fa assist, con un retroscena con Cristiano Ronaldo già indicativo del calciatore che può diventare. Non solo: quella col Toro è la sua partita. Perché sarà anche solo la prima tra i grandi, ma nelle giovanili ha già dato prova di poter fare la differenza nella stracittadina.Fagioli, che pure poteva andare all'Inter e alla fine scelse il Milan, ha incontrato il Toro tante volte sulla sua strada. E in più di una è stato decisivo. Fece doppietta con l'Under 16, nel 2017; sbloccò il match in Under 17, nel 2018.Gazzetta racconta un retroscena con: CR7, uno che di talento ne capisce (e che al Toro ha segnato 4 volte in 6 match), gli aveva consigliato di lavorare il doppio perché vedeva in lui grandi prospettive. "Con uno sponsor così difficile rimanere nell’ombra".