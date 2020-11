E' il compleanno di Alana, la piccola di casa Ronaldo. E sui social Cristiano non può non festeggiare: "Grazie per essere arrivata nelle nostre vite e riempirle di luce con i tuoi sorrisi. Felice compleanno alla mia principessa, Alana. Papà ti ama". CR7 in questo momento si trova in ritiro con il Portogallo, e i festeggiamenti sono doppi: ieri ha raggiunto un mito come Puskas nella classifica dei goleador più proficui di tutti i tempi. Leggi qui del magnifico record.