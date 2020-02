"Auguri figlio mio, ti auguro tutta la felicità del mondo e che nessun sogno rimanga insoddisfatto nella tua vita, baci". Così Maria Dolores Aveiro ha fatto gli auguri a suo figlio Cristiano (Ronaldo), ritratto sul suo profilo Instagram in una foto in compagnia sua e di Cristiano Jr. Uno scatto con tanti sorrisi per un augurio speciale, sia perché arriva dalla mamma di CR7, sia perché i sogni del portoghese sono un po' quelli di tutti i tifosi bianconeri, dai gol individuali ai trofei di squadra con la Champions League sempre in testa.