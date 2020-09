Un giorno di riposo. Dopo la doppietta realizzata contro la Roma, Cristiano Ronaldo si è goduto e concesso qualche ora di relax, per riprendersi fisicamente e mentalmente. Sua la doppietta che ha permesso ai bianconeri di chiudere sul 2-2 la sfida, dopo essere andati in svantaggio per due volte. CR7 con la sua Georgina al mare, in barca e in acqua, in uno degli ultimi momenti estivi di quest’anno, nonostante il freddo che già avvolge alcune città italiane.



Ecco la foto: