Un Ronaldo da sogno: tripletta e voti ovviamente altissimi sui quotidiani in edicola questa mattina. CR7 porta a casa 8 e 9 come se piovesse. E' ovviamente lui il migliore in campo della sfida tra Juventus e Cagliari ( QUI le nostre pagelle ) per la gioia dei fantallenatori che grazie a lui si portano molto avanti nelle sfide del week-end.In tutti gli altri quotidiani sì, ma è comunque indicato come il bianconero meno positivo.