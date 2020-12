Altro giro altro premio per Ronaldo, nominato oggi come miglior giocatore del secolo ai Globe Soccer Adwards. In occasione dell'evento, Cristiano ha parlato anche di questo calcio senza tifosi: "Giocare in stadi vuoti è noioso. Rispettiamo tutti i protocolli ma, sinceramente, questo è un altro sport. Lo faccio perché è la mia passione e per dovere professionale, ma non mi piace giocare in queste condizioni. Il pubblico mi motiva sempre, anche quando il tifo è contrario. La passione senza tifo è nulla".