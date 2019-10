Giallo sui gol di Cristiano Ronaldo in carriera. Il campione portoghese ha segnato la sua rete numero 700 contro l'Ucraina ma per qualcuno i suoi gol totali sono già 702. Perché? Ad inizio carriera CR7 ha segnato due reti con la selezione olimpica del Portogallo, una nazionale a metà tra i professionisti e le giovanili. Chi considera la selezione olimpica una formazione già professionista conta 702 per il campione portoghese che ora vuol tornare a giocare con la maglia bianconera.