Questa sera in Francia si giocherà la grande sfida tra Lione e Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve conterà sul suo fenomeno: "Garanzia CR7, mai così forte alla Juve". La caccia alla Coppa che sognano tutri i tifosi bianconeri, riparte da Lione con un Cristiano Ronaldo in forma impressionante. Oltre il record battuto in Serie A, a livello di statistiche la Juve può sui suoi gol per vincere la gara. I gol di Ronaldo, fino ad ora, equivalgono al 64% della produzione offensiva bianconera. La Champions League è il suo terreno di caccia preferito e il portoghese ci arriva alla grande: 16 gol nelle ultime 25 partite con la Juve in serie A e un bottino di 128 gol in Champions. A 35 anni Sarri conta su di lui per sbancare il Lione e prendere il pass per i quarti di finale.