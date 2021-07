Lo scriviamo da giorni e l'ha confermato anche Federico Cherubini: ad oggi Ronaldo è un giocatore della Juve, che conta su di lui per il futuro, e non c'è alcun segnale che possa dare indicazioni contrarie, anche se una chiacchierata servirà per andare avanti. Il portoghese si guarda in giro, ma senza trovare terreno fertile per un addio. Al momento quindi l'ipotesi più probabile è quella che porta a una permanenza di Ronaldo a Torino ancora per una stagione, ma il mercato è ancora lunghissimo. Ad Allegri, nel caso, toccherebbe un lavoro di fine tessitura, per consentire la convivenza (in campo e nello spogliatoio) fra Cristiano e i vari Dybala, Morata, Chiesa e Kulusevski. "Risuonano sinistre infatti - sottolinea calciomercato.com - le parole di David Trezeguet, uno che di grandi attaccanti, e della loro non semplice coesistenza, se ne intende:L'Allegri bis saprà gestire Ronaldo 'alla Zidane'? Di sicuro, oltre ai tifosi e al club, anche i compagni di Ronaldo attendono con ansia la sua decisione sul futuro".