Nell'ultima amichevole precampionato giocata in famiglia contro l'Under 23, Paulo Dybala segnava e si prendeva la Juve,era fuori, ad allenarsi a parte in vista del debutto in campionato contro l'Udinese in programma domenica. Il portoghese ha concordato un programma personalizzato con lo staff per via di un affaticamento muscolare, così Allegri non ha voluto rischiarlo nel test in famiglia.- Senza Cristiano è filato tutto liscio, e così le voci di mercato intorno a CR7 diventano sempre più intense. C'è chi dice che la Juve potrebbe tranquillamente fare a meno di lui,. Difficile che venga fatto tutto in dieci giorni, ma Mendes continua a lavorare e a tenere in piedi alcune piste.- Il Psg?. Pochettino chiarisce: "Kylian ha ancora un anno di contratto con il Psg, anche se non rinnova è ancora un nostro giocatore". I tasselli del puzzle non si incastrano, e così la pista Ronaldo per il Psg è sempre più fredda. Così negli ultimi giorni l'agente dell'attaccante ha virato sull'Inghilterra e precisamente su Manchester, sponda City.- Anche questa non è una pista facile ma, come racconta il Corriere dello Sport, quella che Mendes ultimamente sta battendo con più insistenza. Anche qui però è tutto legato al futuro di un altro attaccante: i Citizens infatti stanno lavorando da tempo per convincere il Tottenham a far partire Harry Kane. I contatti tra le parti sono continui ma la trattativa tra i due club inglesi non si sblocca. Così Mendes prova a inserirsi e durante gli incontri con il City per la cessione di Cancelo al Bayern Monaco prova a mettere sul tavolo l'idea Ronaldo.. Pochi giorni alla fine del mercato, per Mendes è una corsa contro il tempo per cercare di trovare una sistemazione a Ronaldo. La Juve aspetta e osserva, convinta che Cristiano rimarrà ancora a Torino.