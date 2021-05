Pronto a tutto. Ecco com'è Cristiano Ronaldo a un passo dalla notte che deciderà tutto. Il fuoriclasse portoghese da domani inizierà a tirare le somme sul futuro. Racconta il Corriere dello Sport che in caso di Europa League per i bianconeri, ci sarebbe il Psg con Neymar e un Manchester United che ha già aperto le porte a un gradito ritorno, ma a condizioni economiche diverse dalle attuali. Poi lo Sporting Lisbona: a 'casa' continuano a sognarlo nonostante le smentite di Mendes nei giorni scorsi. L'unica certezza riguarda proprio il super procuratore: al momento, offerte all'altezza del super contratto non ne ha portate.