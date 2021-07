Carico, sorridente ed entusiasta di iniziare una nuova stagione. In attesa di capire con che maglia giocherà la prossima stagione,ha finito le sue vacanze post-Europeo e ha ricominciato ad allenarsi. Per ora lo sta facendo in Portogallo, postando su Instagram una foto mentre lavora con la maglia della sua nazionale insieme all'amico Miguel Paixao: "; da domani, l'attaccante sarà a Torino e ne giorni successivi scioglierà i dubbi sul futuro.- Juve sì, Juve no: il contratto è in scadenza nel 2022, ma in caso di cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid, il Psg potrebbe partire all'assalto del portoghese.. Tantissimi, considerando il periodo economico complicato dovuto alla pandemia; l'ultima parola sarà di Cristiano, che intanto è già concentrato sul campo per presentarsi al meglio al ritorno alla Continassa.