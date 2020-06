Le parole di Nani su Cristiano Ronaldo hanno spaventato i tifosi della Juve: "Un paio di anni fa mi ha detto che probabilmente chiuderà in America. Non è sicuro al 100%, ma è probabile", ha dichiarato ieri l'ex compagno di squadra dell'attaccante della Juventus che secondo ESPN è destinato a giocare nel campionato americano di calcio. Sulle sue tracce c'è soprattutto l'LA Galaxy, ex formazione di Zlatan Ibrahimovic. Quando ci andrà? Probabilmente alla fine del suo contratto con la Juve nel 2022.