No, la rabbia di Cristiano Ronaldo non è ancora passata. L'attaccante portoghese rimugina ancora sul Fifa The Best vinto da Leo Messi a Milano. Lui non si è presentato alla cerimonia per via dello smacco ricevuto. Il premio a van Dijk come miglior calciatore della scorsa Champions non lo aveva infastidito, quello a Messi si. Niente di personale tra lui e l'argentino anche se adesso è la stella del Barcellona ad essere balzato in testa a questa speciale classifica di vincitori del premio Fifa. Leo è a 6, Cris a 5. Il portoghese ha commentato indirettamente la premiazione di Messi con un post su Instagram, poi più niente e attività social sospesa. Anche durante e dopo Brescia-Juve il campione portoghese non si è pronunciato sui suoi canali social. DUBBIO SPAL - Il problema all'adduttore che l'ha costretto a saltare il match di Brescia sarà nuovamente valutato in queste ore. Come riferito da Sarri in mattinata c'è stato un consulto generale con i medici e da domani, quando i bianconeri torneranno in campo, si capirà la forma fisica del campione portoghese che non è grave ma deve essere comunque monitorata anche perché tra meno di una settimana torna la Champions. "Vediamo come sta nei prossimi giorni", ha dichiarato Paratici prima del calcio d'inizio del Rigamonti senza dare certezza del suo rientro in campo sabato pomeriggio contro la formazione di Leonardo Semplici. Intanto Cristiano cova la sua rabbia cercando di trasformarla in motivazione per vincere un premio individuale che da quando è alla Juve ancora gli manca.