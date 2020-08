Cristiano Ronaldo è stato ancora una volta uno dei pochi a salvarsi nel match vinto contro il Lione ma che non è bastato per qualificarsi ai quarti di finale di Champions. La sorella Katia Aveiro ha preso le difese del fratello e attaccato la squadra bianconera: "Hai fatto meglio di chiunque altro, sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo non puoi fare tutto da solo. Di più è impossibile. Sai che il calcio è così ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore".