E' un Ronaldo furioso quello che torna dalla Supercoppa persa contro la Lazio. Ma la situazione preoccupa meno del previsto. "Da gennaio però c’è da scommetterci che Ronaldo tornerà ancora più motivato". Come scrive il Corriere dello Sport: "Vuole che il prossimo sia il suo anno, quello in cui conquisterà il sesto Pallone d’Oro e può riuscirci solo se giocherà una grande Champions con la Juventus e un Europeo super con il Portogallo. Si è messo in testa di vincere e segnare, senza cambiare squadra perché a Torino è felice e ha ancora due anni e mezzo alla fine del suo contratto. Come assicurato dal suo agente, Jorge Mendes, non pensa a un addio all'Italia e nelle prossime finali, ancora in bianconero, il risultato deve essere diverso da quello di Riyad".