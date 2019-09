di Andrea Menon

Cristiano Ronaldo fuori, Gonzalo Higuain anche. Non una certezza, per ora, ma una realtà che prende sempre più piede con il passare delle ore. Il primo ha accusato un piccolo affaticamento muscolare, mentre il secondo ha rimediato una botta al naso nella gara contro l'Hellas Verona ed entrambi sono a rischio per il Brescia. Precauzione, vista la lunga stagione e le tante partite ravvicinate.



Così, con l'ultimo (unico) allenamento in corso prima della trasferta di Brescia - ieri solo defaticante per chi ha giocato e sessione ridotta per gli altri - Maurizio Sarri sta pensando di varare un nuovo tridente. Paulo Dybala al centro e Juan Cuadrado a destra, come negli ultimi 90', poi a sinistra Federico Bernardeschi. L'esterno da cui tutti cercano risposte. Valutazioni in corso.