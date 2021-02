Adessoall’alba dei 36 anni, condivide l’olimpo del calcio con le migliori entità che hanno calpestato un rettangolo verde. Ma all’inizio della sua carriera, tra le abilità che fecero innamorare il mondo del portoghese, c’era la sua straordinaria abilità palla al piede, da funambolo. Adesso agisce più da centravanti, ma agli albori era un puro esterno d’attacco, capace di seminare il panico a suon di doppi passi, elastici e skills del mestiere. Come quelle che sfoggiava spesso in allenamento, palleggiando. Esattamente come quelle che oggi ha mostrato sui campi della Continassa, come dimostra il video pubblicato dalla Juventus sul proprio account Twitter.