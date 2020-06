2









Cristiano Ronaldo ha deciso di sfruttare il pomeriggio libero per ricaricare le batterie con la compagna Georgina, sul lungomare di Viareggio. Infatti, come ha riportato La Nazione, il campione portoghese è stato avvistato a passeggiare sulla battigia, dove vengono ancorati gli yacht nel porto della città toscana. Un viaggio lampo, per riprendersi dopo il gol - e la vittoria - ritrovati contro il Bologna. Ronaldo, infatti, non è ancora apparso al massimo della forma e, per quanto in crescita, avrà ancora bisogno di qualche partita per rodare i ritmi in vista del giro finale, tra campionato e Champions League.



Così, dopo l'allenamento della mattinata, ieri è fuggito insieme a Gerogina e alla sua barca per una notte lontana dalla città. Infatti, tra le storie della compagna su Instagram è comparso un "buongiorno" direttamente da quello che sembra essere uno dei ponti dell'imbarcazione del portoghese (con piscina annessa).