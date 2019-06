ha concluso la stagione a suo modo, con un trofeo che va ad arricchire una bacheca leggendaria. Dopo lo scudetto e la Supercoppa italiana vinti con la maglia della Juventus, CR7 ha sollevato la Nations League vinta con il Portogallo, dopo la finale vinta contro l’Olanda. Su Instagram, il fuoriclasse bianconero ricorda con soddisfazione i titoli conquistati nell’ultimo anno: “Buongiorno, dopo aver vinto la coppa e il campionato in Italia, non poteva esserci modo migliore per finire la stagione con la conquista della Nations League.”. Un messaggio che potrebbe suonare come una puntura indirizzata all’eterno rivale Lionel Messi, che sognava il triplete con il suo Barcellona e ha finito per vincere “solo” Liga e Supercopa.