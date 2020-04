Non c'è modo migliore per iniziare la giornata. Cristiano Ronaldo posta subito una foto a letto con Georgina e tre dei loro figli. Ed è proprio questa la didascalia scelta da CR7: "Il modo migliore per iniziare la giornata". Tutti sorridenti in attesa dell'inizio di una nuova giornata che Ronaldo passerà probabilmente ad allenarsi, come ha sempre fatto da quando è rientrato a Madeira ormai oltre un mese fa. L'attaccante bianconero rientrerà tra pochi giorni come gli altri 8 bianconeri all'estero per sottoporsi ad altri 14 giorni di quarantena e per iniziare di nuovo gli allenamenti.