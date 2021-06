Cristiano Ronaldo, subito dopo la vittoria con il Portogallo nel debutto agli Europei con l'Ungheria, ha parlato a Sky Sport: "E' stata una partita difficile, abbiamo giocato bene, la squadra si espressa bene in una gara complicata. Era fondamentale iniziare il torneo in questo modo e ora bisogna continuare, solo continuare, e provare a vincere". Cristiano ha segnato due gol, diventando in questo modo il maggiore goleador della competizione europea. Cristiano deciderà il suo futuro dopo gli Europei: non è escluso un addio anticipato dalla Juventus.