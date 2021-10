Queste le statistiche di Cristiano Ronaldo nella partita persa oggi dal Manchester United per 4-2 sul campo del Manchester United. Una giornata decisamente negativa per il fuoriclasse ex Juventus, che del resto a 36 anni può avere qualche giro a vuoto. Nello United in questo inizio di stagione CR7 ha all'attivo 5 gol in 8 presenze tra Premier League e Champions League. Un bottino niente male, che oggi però si è preso un pomeriggio di ferie.