Cristiano Ronaldo ha rubato nuovamente la scena, ma questa volta in negativo. È stato il grande desaparecido della disfatta contro il Porto, in entrambe le occasioni. Perché sia all’andata che al ritorno è mancato il suo apporto, caratteriale ed in zona gol. Proprio lui, abituato a decidere le sorti delle partite quando la pressione è vertiginosa. Per il portoghese si tratta di un record negativo quello siglato contro la squadra di Conceiçao: infatti, era dal 2005 che CR7 non timbrava il cartellino nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. L’ultima volta accadde ai tempi del Manchester United, battuto due volte per 1-0 dal Milan.