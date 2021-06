Cristiano Ronaldo pensa solo al Portogallo e ad Euro2020. Niente Juve e niente futuro in testa, solo la Nazionale. Ma il club bianconero? Come scrive Tuttosport: "Dalla cessione di CR7 la Juventus pensa di incassare una trentina di milioni, per evitare una minusvalenza nel bilancio, e altrettanti ne risparmierebbe dall’ingaggio, convergendo l’intero gruzzolo per accaparrarsi l’attaccante di peso. Al momento però CR7 non ha intenzione di sciogliere le riserve: è concentrato soltanto sull’Europeo e sui prossimi obiettivi. E la Juventus aspetta, con il rischio di doversi poi muovere di fretta dopo".