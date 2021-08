Come racconta La Gazzetta dello Sport, ieriè stato oggetto di qualche fischio e di qualche coro decisamente ironico. Ieri al Cruyff si è giocata la prima partita senza Messi dopo 16 per il Barcellona e i tifosi hanno cantato a lungo per Leo. I pochi tifosi presenti hanno inoltre usato il nome di Messi per dare fastidio al portoghese. "Gridavano a CR7 le 5 lettere del cognome dell’argentino quando si avvicinava alla tribuna. Ronaldo è stato fischiato dai tifosi culé al momento della lettura delle formazioni, e poi ancora durante la partita".