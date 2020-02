Cristiano Ronaldo si prepara alla fase calda della stagione, ha messo nel mirino gli ottavi di Champions contro il Lione di settimana prossima. Per questo impegno importante, il portoghese potrà contare, come sempre, sul supporto affettivo della sua compagna di vita, Georgina Rodriguez, che abbiamo recentemente visto nei panni di conduttrice al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo. Dalla Spagna emerge un’interessante indiscrezione sul rapporto economico della coppia: secondo l’emittente Telecinco, Georgina riceverebbe da CR7 ogni mese per le sue spese e per badare ai figli dai 50 mila ai 100 mila euro. Una famiglia unita alle spalle di un campione come Rolando, che non vuole far mancare nulla alla sua compagna e ai figli.