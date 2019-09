Messi vince il Fifa The Best e la Fifa apre la sua personalissima guerra a Cristiano Ronaldo. Così si potrebbe riassumere la serata andata in scena ieri sera al teatro La Scala di Milano, in cui la Federcalcio mondiale ha assegnato i premi individuali dell'anno 2019. Una serata che ha diviso, ha fatto storcere il naso, ma ancor più ha sottolineato come Ronaldo non sia proprio l'uomo di punta di Gianni Infantino, come riportato da Il Corriere della Sera. Il favorito sembrava Van Dijk, ma il trattamento riservato all'assente CR7 non è stato di sicuro di favore, anzi. Oltre allo sgarbo del successo di Messi, anche la beffa: nel momento dell'annuncio della Top 11, di cui fa parte il portoghese, vengono letti i nomi dei soli dieci presenti sul palco, glissando proprio quello di Ronaldo. Insomma, non è stato certo teso un ramoscello d'ulivo.



POLEMICHE - La prima reazione, tramite social, arriva dalla Federcalcio portoghese, che con un tweet piccato fa capire chi sia il vincitore morale del premio Fifa. "Migliore di sempre" recita la foto del "7" lusitano postata dai suoi conterranei, aprendo la sfida con Messi che non ha certo meritato nettamente il riconoscimento. La stagione dell'argentino si è fermata ad una sola Liga vinta, che fa il paio allo Scudetto di CR7, ma racconta anche di due semifinali perse, con Barcellona e Argentina, mentre Cristiano ha aggiunto anche la Nations League alla sua bacheca. Insomma, se proprio non avesse meritato il premio (Ronaldo s'intenda), era solo in favore di Van Dijk. Di sicuro, non avrebbe meritato di finire, per una serata, ad un passo dal dimenticatoio: in una cerimonia all'insegna del Fair Play, si poteva essere più delicati con uno dei due giocatori più importanti al mondo.