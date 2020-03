Grafica pronta, ma la partita numero 1000 ha avuto un senso di soddisfazione doppio: non sarà andato in gol, peròpuò godersi comunque una grande, grandissima vittoria. Quella contro l'Inter. Intanto, il suo post di festeggiamenti per le mille gare da professionista, condite da 18 stagioni, 4 club e 725 gol. Numeri mostruosi. "Molto orgoglioso di aver raggiunto le 1000 partite ufficiali in carriera con un'importante e grande vittoria che ci mette di nuovo in cima alla classifica. Grazie ai miei compagni, agli allenatori, alla mia famiglia, amici e ai tifosi che mi hanno aiutato a raggiungere gli obiettivi".