Un imprenditore orgoglioso. Anche questo è, che attraverso il suo profilo Instagram festeggia i successi della sua clinica di trapianti di capelli. "Più di 1500 pazienti hanno già avuto fiducia di Insparya in Spagna, rendendola leader del settore. Tutto questo è stato possibile grazie alla nostra filosofia di lavoro, la tecnologia impiegata, la squadra medica e l'esperienza di anni del gruppo. Grazie mille a tutti per aver avuto fiducia in noi e per i futuri successi nel 2020", le parole utilizzate da CR7 su Instagram. Special guest del video: Carlo Pinsoglio e Georgina Rodriguez.