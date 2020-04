Abbracci, baci e una torta. Alla faccia della quarantena: a casa Ronaldo si festeggia.Nel video, postato dalla sorella di CR7, Elma, si contano più o meno venti persone. Ben più della normale famiglia, seppur allargata. Tra loro, anche Dolores, madre di Cristiano e da un mese fuori dalla struttura ospedaliera di Madeira dove era stata ricoverata in seguito a un ictus. Ma com'è la situazione in Portogallo? Il Paese guidato da Costa è stato uno dei più ferrei nella lotta al Covid, anche per questo può contare circa 20mila contagiati e neanche mille morti. Dunque, tutto sotto controllo: anche se le regole di distanziamento sociale, oltre a quelle legate alla chiusura delle attività non necessarie, restano ancora in vigore. Lo scorso giovedì, il premier portoghese ha allungato lo Stato di Emergenza fino alla fine di maggio. Praticamente come in Italia.Non è ancora ben chiaro se il gesto di Cristiano Ronaldo sia stato 'sconsiderato', o peggio: fuori legge. I media portoghesi si sono limitati a riportare il video, dove il fuoriclasse juventino appare insieme alla sua Georgina. Entrambi vestiti di nero, entrambi non certo 'distanziati' dagli altri membri della famiglia, dalla quale si erano inizialmente staccati dopo aver lasciato la casa nella città di Funchal. A causa dei paparazzi, Cristiano aveva infatti deciso di allontanarsi in un luogo più riparato: con sé, solo la compagna e i quattro figli (non presenti al piccolo ricevimento).