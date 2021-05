"Oggi abbiamo aperto i nostri cancelli per far entrare a Maranello un ospite speciale, è stata un'esperienza unica per Cristiano Ronaldo, la Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz"Così la scuderia del cavallino rampante ha accompagnato la fotografia di CR7 e i due piloti, con annessa monoposto rossa fiammante e maglie autografate del fuoriclasse della Juventus. Ieri Ronaldo ha perso 3-0 contro il Milan, poche ore prima Leclerc e Sainz sono arrivati rispettivamente 4° e 7° nel Gran Premio di Formula 1 corso a Barcellona.